Snobbati dal Fondo Novello: "Non ci danno notizie"

Da più di un mese Marco Casali, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, aveva chiesto la convocazione delle due commissioni consiliari che si erano occupate del Quartiere Novello il 25 marzo scorso, quando era attesa la partecipazione di un rappresentante di Fabrica Immobiliare, società per la gestione del risparmio alla quale fa capo il Fondo Novello. Allora il dirigente di Fabrica disertò la convocazione adducendo motivi di salute, per cui era stata chiesta una nuova riunione delle due commissioni consiliari (prima e seconda), ma stavolta la risposta alla convocazione è stata più esplicita: nessun impedimento, ma l’avviso che nessuno verrà a Cesena perché Fabrica Immobiliare non ritiene di avere alcun obbligo di fornire spiegazioni al Consiglio comunale. La riunione è stata convocata per le 18.30 del 20 novembre dai presidenti Andrea Imperato e Michele Manuzzi.

"Il fondo di investimento voluto dal Comune di Cesena – commenta Marco Casali – è sempre meno trasparente. Il 2 ottobre avevo chiesto una commissione sul costruendo quartiere Novello perché la situazione pare molto grave. I lavori sono fermi e i contenziosi fra il Fondo Immobiliare e le imprese montano sempre più. Già nel mese di agosto, a seguito di una mia interrogazione all’assessore assessore all’urbanistica e rigenerazione urbana Cristina Mazzoni le risposte pervenute parvero poco chiare. Oggi si apprende che la Commissione richiesta si svolgerà senza rappresentanti del Fondo perché, a quanto si apprende, non si ritengono obbligati a riferire ad un organo istituzionale quale la Commissione Consiliare. Eppure come Comune abbiamo messo dentro al fondo oltre 10 milioni di euro di capitale e sarebbe doveroso che ci facessero sapere che fine stiano facendo i nostri soldi".

Sono già 16 anni che il Quartiere Novello è all’ordine del giorno, quando fu costituita la Stu (Società di Trasformazione Urbana) Novello (aveva come slogan ‘il buon vivere’, affidata all’architetto ed ex sindaco Edoardo Preger

"La patata è bollente – continua Marco Casali – perché il progetto sta prendendo una piega quasi fallimentare. Non solo si sono ridotte le abitazioni sociali, ma addirittura il cantiere è fermo sia per questioni legate ai contenziosi sui contratti e sia addirittura per questioni strutturali che impedirebbero il proseguo dell’opera. Doveva essere la risposta al disagio abitativo della nostra città, almeno così affermava il sindaco Enzo Lattuca in campagna elettorale, invece sta diventando un disagio economico non da poco. Noi riteniamo che i soldi dei contribuenti di Cesena vadano meglio tutelati: nascondere la polvere sotto al tappetto non fa certo bene!".

Paolo Morelli