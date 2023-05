Soldi, cibo e vestiti per aiutare gli alluvionati

La solidarietà scende lungo le correnti del fiume Savio. Anche il territorio di Bagno di Romagna infatti sta partecipando con atti e fatti concreti per le popolazioni tremendamente e tragicamente colpite dal maltempo. Informa, a proposito, il sindaco del Comune termale, Marco Baccini: "Sabato scorso è stato consegnato il secondo carico di beni destinati alla popolazione del cesenate, per il quale ringrazio tutti e in particolare il Banco Alimentare di San Piero e tutti i volontari che hanno prestato la propria disponibilità ad organizzare l’iniziativa"- Aggiunge poi Baccini: "Le numerose e diverse emergenze che dobbiamo gestire richiedono ingenti somme di denaro per essere tempestivi e rapidi nel rispondere alle necessità delle nostre Comunità più coinvolte dai danni e dai disagi causati dall’alluvione, per sostenere i quali abbiamo avviato una raccolta fondi comunale. Sono vicino a tutti. Restiamo uniti e insieme supereremo anche questa avversità".

A questo scopo, chi vorrà sostenere gli interventi può effettuare una donazione tramite bonifico bancario, utilizzando le seguenti indicazioni: Conto corrente comunale: Intesa San Paolo SpA; Codice Iban IT 56 P 03069 13298 1000000300134 BICSWIFT: BCITITMM. Causale specifica: "Donazione per alluvione Bagno di Romagna Maggio 2023". Ricorda, altresì, Baccini: "In precedenza era partito il primo carico di beni di prima necessità che abbiamo recapitato a Cesena, per il quale ringrazio tutta la nostra Comunità per il prezioso spirito di solidarietà manifestato, i volontari che hanno collaborato nell’organizzazione e gli studenti del Liceo scientifico Righi di Bagno, che hanno preso parte all’iniziativa".

Gilberto Mosconi