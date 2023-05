Solidarietà della Riviera Camping e hotel offrono ospitalità agli sfollati

La Riviera ospita gratuitamente i residenti nei Comuni colpiti dal maltempo. Uno degli esempi di solidarietà più concreta giunge dal Cesenatico Camping Village e dal Pineta sul Mare, due strutture immerse nel verde ed affacciate sulla spiaggia di Ponente. Qui il direttore Terzo Martinetti, il quale già nel recente passato si era distinto per l’ospitalità e le vacanze gratuite del personale sanitario che aveva fronteggiato in prima linea l’emergenza sanitaria legata al Covid, adesso si è mosso a favore degli alluvionati. "La Romagna balneare è pronta con tutti i servizi per ospitare i turisti _dice Martinetti _, a Cesenatico, un po’ per il destino e molto per le opere di sicurezza idraulica realizzate negli anni scorsi sul nostro territorio, si è salvata la parte balneare della città. I nostri Camping Village Cesenatico e Pineta sul Mare non hanno subito nessun danno materiale. Per questo motivo, in segno di solidarietà, ospitiamo gratuitamente per una settimana 20 famiglie o gruppi di amici, residenti nei comuni colpiti dal maltempo, da adesso sino al 25 giugno". Con questa iniziativa, sono dunque complessivamente cento le famiglie o i gruppi di persone residenti nelle zone alluvionate, che potranno trascorrere una settimana in campeggi che sono diventati dei veri e propri villaggi turistici, con verde ben curato, animazione, piscine, impianti sportivi, ristoranti, pizzerie, bar e tantissimi servizi. Le case mobili messe a disposizione sono di ultima generazione. Le persone interessate possono contattare i campeggi telefonando allo 0547 81344, oppure inviando una mail all’indirizzo [email protected]

Anche gli hotel della riviera sono solidali con le famiglie alluvionate e mettono a disposizione molte camere, come ci dice Leandro Pasini, presidente di Adac Federalberghi: "A Cesenatico ci sono una trentina di strutture ricettive che hanno subito comunicato la disponibilità ad ospitare persone rimaste senza casa a causa del maltempo. E’ un bel gesto, che viene da più parti, anche se proprio in questi giorni apprendiamo con gioia che già molte persone costrette la settimana scorsa ad evacuare le abitazioni, sono riuscite a rientrare in casa per poterla riparare e pulire. Noi albergatori siamo comunque disponibili a dare una mano".

Dalla riviera giungono molte segnalazioni anche di privati proprietari di seconde case e di privati che hanno grandi abitazioni, anch’essi disponibili ad ospitare gli alluvionati nelle loro dimore per aiutarli. Sul fronte delle associazioni di volontariato c’è molto impegno, sia per dare una mano nei luoghi colpiti dalle esondazioni e sia per portare beni di prima necessità. Fra le associazioni di categoria, la Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico ha attivato un conto corrente bancario dedicato, attraverso il quale è possibile raccogliere fondi da devolvere alle famiglie colpite dall’alluvione, che saranno gestiti direttamente dal Comitato di Cesenatico della Croce Rossa e dall’associazione Radio Soccorso Cesenatico.

Giacomo Mascellani