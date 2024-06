Solidarietà ed amicizia. Serata speciale per l’Avis

Tradizionale ritrovo conviviale dei membri del Consiglio direttivo, assieme ai tanti soci dell’ Avis (Associazione Donatori Volontari Italiani Sangue) di San Piero in Bagno. E’ stata proprio una bella serata in compagnia, all’insegna della solidarietà, dell’altruismo, dell’amicizia fraterna e anche della buona tavola che ha visto anche portate e piatti nei quali hanno spiccato gustose specialità tipiche delle cucina locale.

"Una serata di grande soddisfazione per l’intera famiglia della sezione comunale Avis di San Piero – dice il dinamico presidente Giuseppe Pretolani –, per l’ottima serata che abbiamo trascorso tutti assieme, in compagnia dei nostri encomiabili soci donatori di sangue e a vari loro familiari. Anche durante l’incontro conviviale, la nostra associazione ha, ancora una volta, dimostrato di essere molto radicata, stimata, benvoluta in tutto il nostro territorio d’Alto Savio e anche oltre quei confini. Per la nostra serata abbiamo avuto anche l’onore del saluto da parte del sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini, oltre a quello del presidente provinciale Avis e del presidente Avis di Cesena".

Aggiunge, poi, Pretolani: "La serata è stata, altresì, animata dall’intrattenimento musicale, affidato a Giovanna e Settimio. Inoltre, molto coinvolgente è stato il momento della cerimonia delle premiazioni dei soci donatori di sangue. Mi è, altresì, doveroso un sentito ringraziamento anche alla Fattoria Ca’ di Gianni di San Piero per l’ottima location che ha riservato al nostro numeroso gruppo e per la bontà dei piatti preparati e serviti per l’annuale, tradizionale, cena sociale Avis".

Gilberto Mosconi