Solo prodotti a chilometro zero all’Atelier Gourmet di chef Santoro

La cucina con i prodotti a chilometro zero è uno degli elementi cardine dell’Atelier Gourmet di Gatteo Mare, il ristorante dello chef Aldo Santoro. A Calisese la famiglia del ristoratore possiede una tenuta agricola di 17 ettari con coltivazioni biologiche, dalle quali il locale attinge tutto l’anno le materie prime. Nel podere cesenate, infatti, senza l’utilizzo di pesticidi né di additivi chimici, sono state piantati tre ettari di vigne, cinque ettari di olivi, alberi da frutta e orti con le verdure. "Abbiamo appena ultimato la semina del nostro grano – dice Santoro –, in collaborazione con il mulino Sapignoli di Poggio Torriana che, fornendoci vari tipi di farine specifiche, ci consente di avere ogni giorno un impasto fresco fatto in casa per i primi piatti, il pane e per tutti i lavorati di pasticceria. La grande varietà di farine di grano duro e tenero opportunamente miscelate, rappresenta un punto di eccellenza della nostra cucina. Quanto agli ulivi, abbiamo ricavato anche quest’anno un olio extravergine di alta qualità. Anche per il vino è stata un’ottima annata, chi viene a pranzo da noi potrà degustare le sette etichette delle nostre vigne, ovvero un Rosè, un vino spumantizzato metodo classico, un vino frizzante, Trebbiano, un’Albana secca Docg, un Sangiovese Igt e uno Superiore che vendiamo anche a terzi. Da gennaio-febbraio il nuovo imbottigliamento, sarà un vino di eccellente qualità".