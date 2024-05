Sorpreso nel deposito dei pullman

La Polizia di Stato ha arrestato a Cesena un cittadino albanese del 1990 con numerosi precedenti che si era introdotto in un deposito di pullman privato in via Cerchia delle Vigne. Alle 22 di lunedì sera il proprietario si è accorto che uno sconosciuto era nel deposito e stava rovistando all’interno di un bus. L’uomo ha chiamato la Polizia. Sul posto è arrivata la volante di turno con i poliziotti che lo hanno colto sul fatto intento a frugare dentro il pullman. Il ladro vistosi scoperto si è scagliato contro gli agenti, tentando di colpirli con calci e pugni. I poliziotti lo hanno reso inoffensivo con lo spray al peperoncino. Gli è stato sequestrato un cacciavite di grosse dimensioni usato per entrare nel pullman. E’ stato ammanettato e condotto presso il Commissariato e denunciato per i reati di resistenza, oltraggio e tentato furto aggravato. Il giudice ha convalidato l’arresto.

e.p.