Sp142, parete rocciosa si Scalacci. Lavori fino a questa primavera

Quando saranno completati gli importanti lavori appaltati dalla Provincia di Forlì-Cesena in zona Scalacci, lungo la SP142 Mandrioli? Difficile dirlo, ma ci vorranno ancora alcuni mesi, forse anche sino a primavera inoltrata. La SP142, che a Passo Mandrioli di Bagno di Romagna segna il confine regionale con la Toscana aretina (Badia Prataglia), è da qualche mese sottoposta a notevoli lavori, con l’installazione di reti paramassi, per la messa in sicurezza della grandiosa parete rocciosa degli Scalacci, che si eleva in verticale proprio sopra la carreggiata.

Una mastodontica montagna rocciosa, alta un centinaio di metri e lunga circa 800, situata a 5 chilometri da Bagno. A volte le reti paramassi vengono trasportate in loco con l’elicottero e installate su quella colossale parete rocciosa anche con l’utilizzo di maxigru.

Questa settimana e la precedente la SP142, seppur coi lavori in corso, è stata sempre aperta al transito dei veicoli e così si spera sia anche in seguito. Per la parte più alta si pensa di ultimare l’intervento per la fine di questo febbraio, mentre per la parte rimanente per il mese di aprile, ma se sfortunatamente il tempo sarà avverso quest’ultimo termine potrebbe slittare a maggio. La SP142 ha anche urgente e indispensabile necessità di altri lavori, alcuni già previsti dalla Provincia: terminata l’installazione delle reti paramassi nella parete Scalacci, sono già programmati, sempre in località Scalacci, i lavori per l’installazione di barriere laterali di ultima generazione. Inoltre, entro quest’anno, o al più tardi dai primi mesi del 2025, lungo la SP142 Mandrioli sono previsti anche i lavori per la ristrutturazione del ponte di Becca, situato poco dopo l’inizio di quella strada.

gi.mo.