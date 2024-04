Spazio Comune si amplia con tre nuovi sedi

La rete Spazio Comune si amplia ulteriormente accogliendo tre immobili di proprietà comunale che saranno gestiti da associazioni e cittadini: si tratta di Porta Santi (Porta Eugenio Valzania), e della ex scuola elementare di Bagnile e della ex scuola dell’infanzia di Case Castagnoli (che sarà oggetto di nuova assegnazione). Diventano dunque 14 gli immobili pienamente fruibili dai cesenati e da tutti coloro che si mettono in gioco aderendo alle tante attività e iniziative proposte dalle 28 associazioni del territorio (riunite in raggruppamenti) individuate tramite bando pubblico dall’Amministrazione comunale. È questa la dinamica e variegata realtà di “Spazio Comune” costituita dal Comune, d’intesa con i 12 quartieri cittadini, con lo scopo di valorizzare i luoghi di comunità e di creare rete tra i soggetti gestori che proprio in questi spazi incontrano i cesenati proponendo attività culturali, artistiche e ricreative di carattere sociale. A questo proposito, nel corso dei primi due anni di gestione, gli immobili hanno registrato migliaia di presenze nell’ambito di oltre 100 eventi, a cui si sommano i 400 corsi e laboratori frequentati mediamente da 50 partecipanti a volta.