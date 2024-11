Sport in Fossa a Sogliano contro la violenza di genere

Venerdì 29 novembre, alle 20.30, a Sogliano, piazza Matteotti si trasformerà in un punto di incontro tra cucina, sport e solidarietà, con "Sport in Fossa", un evento unico nel suo genere. Sarà una cena-spettacolo che unirà i sapori della tradizione romagnola con le storie di campioni dello sport italiano, offrendo una serata all’insegna del gusto, della condivisione e dell’impegno sociale contro la violenza di genere. La serata vedrà la partecipazione di grandi nomi dello sport, tra cui Alessandro Ballan, ex ciclista campione del mondo di ciclismo su strada, Angela Procida, campionessa del mondo ed europea di nuoto paralimpico, plurimedagliata mondiale nonché medaglia di bronzo alle Paraolimpiadi, Davide Cassani, ex ciclista e commentatore televisivo, Stefano Baldini, campione olimpico di maratona, Elena Casiraghi, dell’Equipe Enervit e Deejay Training Center by Radio Deejay, specialista in nutrizione e benessere, Alessandra Fior, triathleta Ironman e brand ambassador, Elli Vignudelli, pilota Civ e influencer, Domenico Pozzovivo, ciclista professionista e Paolo Alberati, ex ciclista, preparatore atletico, giornalista e scrittore. Questi atleti non solo porteranno la loro esperienza, ma daranno vita a un racconto corale di successi, sacrifici e resilienza. Dice Alessandra Fior, triathleta Ironman: "Siamo felici di sostenere una causa tanto significativa. Lo sport insegna a non mollare mai e a lavorare insieme per superare le difficoltà, valori che trovano perfetta espressione in un evento come Sport in Fossa. Questa serata rappresenta un passo concreto per aiutare le associazioni locali nella lotta contro la violenza di genere. È un onore poter contribuire, anche se solo in piccola parte, a una causa così importante per la nostra comunità". L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco Sogliano e dal Comune, in collaborazione con l’Osteria Tèra di Gianmarco Casadei, vincitore lo scorso anno del premio Miglior Giovane d’Italia Vittorio Fusari, istituito dalla Guida Osterie d’Italia di Slow food editore e Nutri la tua passione di Alessandro Gardini, mira a sensibilizzare il pubblico attraverso una serata di riflessione e contributo sociale.

La cena sarà guidata da momenti interattivi di nutrizione e cucina, intervallati dalle testimonianze degli atleti, condotta da Marco Corona e Fabio Caldari. Anche l’assessore allo sport Gianfranco Bernucci ha voluto evidenziare l’importanza dell’evento: "Sport in Fossa è molto più di una cena: è un esempio di come lo sport possa diventare strumento di cambiamento sociale. È un’occasione in cui la nostra comunità si riunisce non solo per incontrare i campioni, ma per condividere valori fondamentali come la solidarietà, il rispetto e l’impegno contro la violenza di genere". Parte del ricavato andrà a Women in Run Cesena Asd, allo Sportello Antiviolenza Alba e all’Osservatorio sulla violenza e le discriminazioni. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Ermanno Pasolini