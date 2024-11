Squacquerone Dop sul podio nazionale

Lo Squacquerone di Romagna D.O.P. della Centrale del Latte di Cesena vince il primo premio all’Italian Cheese Awards 2024. Alla finale di Ancona, la Centrale del Latte di Cesena presente al concorso dei 34 formaggi da tutta Italia per la 9^ edizione del premio ai migliori formaggi nazionali. Il Premio Italian Cheese Awards è il più importante riconoscimento nazionale dedicato alle migliori produzioni casearie italiane. La finale era stata raggiunta a seguito delle nomination assegnate dal voto dopo la degustazione del pubblico, in occasione di ‘Formaggio in Villa 2024’ lo scorso aprile a Cittadella, mentre nella finale di domenica, la giuria era composta da 19 persone tra giornalisti e esperti del settore. Visibilmente soddisfatti il direttore Daniele Bazzocchi e il presidente Renzo Bagnolini: "Questo riconoscimento è per noi motivo d’orgoglio perché significa che riusciamo a trasmettere il grande impegno quotidiano nella ricerca e nella qualità, inoltre, sempre lavorando con la filosofia di valorizzazione del territorio e del latte a km0, siamo riusciti a portare in alto un bel pezzo di Romagna. Abbiamo sempre creduto alla fondamentale crescita del caseificio per la nostra cooperativa, valorizzando la produzione locale senza compromessi: lo Squacquerone di Romagna è il nostro formaggio più venduto, parla di territorio, racconta la Romagna e ne siamo davvero orgogliosi".