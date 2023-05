SS71, chiusa per frana fra Quarto e Turrito

Altre grosse ferite anche ieri in territorio d’Alto Savio e in particolare in quello del Comune di Sarsina, che ha registrato ancora altre frane e smottamenti questa volta nel percorso della statale SS71 Umbro-Casentinese -Romagnola nel tratto compreso fra Quarto e Turrito. Ieri in tarda mattinata c’è stato un grosso cedimento, con conseguente chiusura della strada, di un tratto di quella importante arteria. A questo punto resta la speranza che la E45 non abbia problemi alla circolazione nel tratto Alto Savio-Sarsina, altrimenti i collegamenti Romagna-Toscana resterebbero spezzati in due. Per quanto riguarda la E45 fino al 29 maggio è stato disposto il divieto di transito dei veicoli con peso superiore alle 3,5 tonnellate nel tratto direzione Bagno di Romagna-Sarsina.

Nella ’SP142 Mandrioli’, in territorio di Bagno, chiusa al transito da martedì della scorsa settimana per una frana caduta in carreggiata nei pressi dell’ex ristorante ’Il Raggio’, oggi dovrebbe essere riaperta al traffico. La Provincia da lunedì scorso ha prontamente iniziato i lavori di sgombero della gran quantità di materiale che era caduto dalla scarpata a monte della strada e a ripulire fango e detriti che si trovavano ancora in situazione precaria lungo la scarpata stessa. Sempre sul fronte smottamenti e frane, c’è da dire che se ne è verificata un’altra lungo la provinciale ’SP130 Casteldelci’ nei pressi di Riofreddo-La Trappola di Verghereto, dove ieri la strada risultava fortunatamente percorribile, nonostante il restringimento della carreggiata.

Gilberto Mosconi