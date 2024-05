Stampato il libro. Gli ex voto del Monte in ventisei racconti dei liceali del Monti

La proficua collaborazione che da anni coinvolge il liceo classico Monti e Italia Nostra attraverso vari progetti per mettere in pratica l’alternanza scuola-lavoro (che oggi è denomimata con l’acronimo pcto), ha prodotto la pubblicazione di un volume, elegante nella veste grafica ecoinvolgente nei contenuti, intitolato "La fede dipinta", che sarà presentato mercoledì 29 alle 20.45, al chiostro dell’Abbazia del Monte; voci recitanti di Ilario Sirri e Sabrina Guidi, musiche del Quartetto Gottlieb.

Contiene 26 racconti che altrettanti allievi della classe quarta BC hanno prodotto al termine di un impegno biennale che li ha condotti ad esaminare alcuni ex voto tra il tardo Medioevo e l’età moderna, custoditi alla Basilica del Monte, espressione della devozione popolare alla Madonna, ma anche specchio dei tempi rappresentati, dagli arredi, agli abiti, dalle malattie agli accadimenti lieti o più spesso dolorosi di un’umanità che "alza lo sguardo al cielo- sottolinea l’abate dom Mauro Maccarinelli (nella foto)– in un gesto di speranza". Gli studenti sono stati guidati da adulti, ciascuno per le proprie competenze: il loro docente di Storia e Filosofia Francesco Gaggi per i testi, la professoressa Maria Teresa Forlani per l’aspetto artistico, il medico Giancarlo Cerasoli studioso di storia della Medicina, l’ingegnere Pierpaolo Turchi che ha consentito agli studenti di realizzare le fotografie che corredano la pubblicazione e la dirigente Simonetta Bini. Hanno collaborato la Società Amici del Monte e l’associazione Magicamente Mozart. "Italia Nostra – dice il segretario Andrea Turchi – ha dato concretezza al lavoro che arricchisce anche la pubblicistica locale di un volumetto snello, ma pieno di significati, sugli ex voto, con la stampa in 600 copie venduto nelle librerie a 12 euro".

Raffaella Candoli