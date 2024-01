Stasera i NoRiPlay in scena al Jam Session

I NoRiPlay con la cantante Sara Jane Ghiotti, sono i protagonisti del prossimo appuntamento di Jazz Club 2024, la nuova rassegna allestita al Jam Session di Cesenatico da Chicco Capiozzo. Stasera, a partire dalle 21.30, sul palco si esibiranno dal vivo Simone Migani al piano, Mauro Mussoni al contrabbasso e Pako Montuori alla batteria, ad accompagnare la voce della Ghiotti. I quattro musicisti proporranno sonorità contemporanee e arrangiamenti originali, con libertà, intensità, groove e gusto dell’improvvisazione. Il nome del quartetto è l’acronimo di Nord Rimini Play, in quanto i quattro sono cresciuti musicalmente insieme, e, dopo tanta frequentazione, arricchita dalle esperienze personali, hanno inciso "Session 1", l’album che documenta sul sentiero della creatività il loro interplay. Sara Jane Ghiotti è nota per la sua voce tessuta di note blue, con la quale sa attraversare i confini di diversi mondi culturali e musicali. Ha partecipato ad importanti festival e rassegne, fra cui i recenti Cala Gonone Jazz, Expo Dubai, La Scala in Città a Milano, Crossroads Festival, Jazz&Wine Festival di Kakheti a Tsindali in Georgia negli Usa. Simone Migani, pianista di grande esperienza, arrangiatore e compositore, si muove anch’egli in diversi ambiti musicali, dal jazz alla musica brasiliana, dalla black music al pop. Mauro Mussoni è invece un contrabbassista energico che collabora da anni con numerosi jazzisti di rilievo, partecipando a festival e rassegne internazionali in Inghilterra, Germania, Spagna, Francia, Brasile, Croazia, Svezia e Slovenia. Pasquale Pako Montuori è un batterista molto quotato. La rassegna Jazz Club 2024 proseguirà nelle successive serate di mercoledì ed il 31 gennaio i riflettori saranno tutti per il trio formato da Chicco Capiozzo alla batteria, Cico Cicognani al basso e Antonio Faraò al piano.

Giacomo Mascellani