Stefano Bontempi, stage del maestro del musical

Alla Dance Dream di Cesenatico torna Stefano Bontempi, ormai storico collaboratore della scuola di danza e figura di riferimento in Italia del grande musical americano. Profeta dello stile raffinato ed elegante del leggendario Bob Fosse (è docente di Fosse-style presso l’Accademia Internazionale di Musical di Roma), Bontempi, attualmente impegnato nel musical nazionale "Saranno Famosi", incontrerà gli allievi della Dance Dream il prossimo 4 e 5 aprile per uno stage dall’elevato livello formativo. Diplomato presso l’Accademia nazionale di Danza Classica di Roma, Stefano Bontempi da oltre trent’anni insegue e prosegue la sua grande passione per il grande musical americano e per la coreografia. "Cats", "Chicago", "Cabaret", "Fame - Saranno Famosi", "Kiss me Kate" sono solo alcuni degli show che lo hano visto impegnato in tutta Europa.