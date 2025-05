Stracesena, in 2mila alla corsa solidale

Oltre duemila podisti hanno partecipato all’edizione 2025 della Stracesena, la manifestazione diventata un appuntamento fisso nel calendario romagnolo. In cabina di regia Matilde Studio, Uisp Forlì-Cesena e Saraghina Group, con il patrocinio del Comune di Cesena. Questa corsa solidale ha attirato una marea di bambini e di giovani, per vivere insieme una giornata all’insegna del divertimento e del benessere. La Stracesena si è articolata su due percorsi, entrambi con arrivo alla Rocca Malatestiana. Da un lato c’era la passeggiata di 5 chilometri, ideale per famiglie e comitive desiderose di stare all’aria aperta, mentre la corsa di 12 chilometri, più impegnativa ed emozionante, ha attraversato alcuni dei luoghi simbolo della città, regalando ai partecipanti scorci unici e panorami incantevoli. È stata una giornata di festa e di sport, vissuta insieme alla musica di Matteo Bocca dj, della Retromarching Band e leesibizioni dei Clown Dottori de Nasi Rossi del Dottor Jumba.

Tutto il ricavato della manifestazione è stato devoluto al progetto ’Pediatria a misura di bambino’, del reparto di Pediatria dell’ospedale Bufalini di Cesena. Alle iniziative di intrattenimento e inclusione hanno partecipato associazioni locali come l’Aquilone di Iqbal e Radio Studio Delta, che hanno contribuito a creare un’atmosfera di festa e partecipazione. Cesena si è trasformata, per un giorno, in un tappeto giallo-arancio di allegria e calore umano, dimostrando ancora una volta che lo sport può essere veicolo di valori positivi e di grande coinvolgimento comunitario. L’appuntamento è già per il prossimo anno, con la speranza di poter continuare a diffondere questi valori positivi, coinvolgendo sempre più cittadini e sostenendo cause importanti. Cesena ha dimostrato, ancora una volta, che quando lo sport e il cuore si incontrano il risultato non può che essere una grande vittoria.

