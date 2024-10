Strade, alberi e caditoie: "Si intervenga subito"

La Consulta di quartiere di Gatteo Mare, convocata dal presidente Egisto Dall’Ara, presso il ristorante Orfeo, per parlare della situazione e delle iniziative per l’inverno 2024-2025. Ha detto Egisto Dall’Ara che è anche responsabile provinciale del settore turismo della Confcommercio: "Chiediamo un incontro con la nostra amministrazione comunale affinchè nel periodo invernale il nostro comune sia ospitale e vivibile per i nostri concittadini. L’estate è passata in modo positivo con un aumento delle presenze turistiche. Naturalmente ci sono anche delle pecche nella gestione del tutto e ho indetto questa riunione per segnalare all’amministrazione i punti più critici che sono pulizia delle strade, potature e controllo degli alberi, pulizia delle caditoie soprattutto nelle vie dove ci sono i pini con gli aghi che cadono che ostruiscono il deflusso dell’acqua nei chiusini. Chiediamo naturalmente che i lavori del 2025 vengano anticipati per non arrivare all’inizio di stagione con tutto ancora da fare a cominciare dalle strisce pedonali e quelle dei parcheggi, la segnaletica orizzontale".

Trattato anche lo stato di via Verdi dove le auto sono parcheggiate anche fuori dagli stalli. Nell’estate scorsa un’auto vicino alla rotonda della chiesa di Villamarina ha divelto un palo ed è stato messo a posto 45 giorni dopo. Hanno continuato il presidente Egisto Dall’Ara e i membri della consulta: "Le radici dei pini sono diventate pericolose in via Firenze davanti al Centro ricreativo Auser Giulio Cesare. Le stesse radici dei pini sono pericolose in via Forlì dove c’è una pianta pericolosa. Serve anche un po’ più di controllo da parte di Hera in estate per i rifiuti, la destinazione dei Giardini don Guanella e se è vero come molti dicono che il passaggio a livello di viale delle Nazioni verrà chiuso. Poi più controllo da parte della Polizia locale per le macchine parcheggiate in modo selvaggio e in divieto. Vergognosa la via Rigossa, provinciale, che è ormai impraticabile per il manto pieno di buche e una rotonda, sempre promessa, che non è mai arrivata e dove ogni giorno succedono incidenti, anche se, fortunatamente, con danni per ora solo alle auto". Alla serata era presente il sindaco di Gatteo Roberto Pari che ha dato prontamente le risposte alle osservazioni che la consulta gli ha posto.

Ermanno Pasolini