Strappati i manifesti elettorali di AVS

A San Mauro Pascoli strappati i Manifesti di AVS per le elezioni europee dell’8-9 giugno. Dicono Cristina Mengozzi e Maurizio Pascuzzi candidati consiglieri: "I manifesti elettorali sono la forma più equa di diffusione delle proposte politiche. A San Mauro Pascoli i manifesti della nostra lista sono stati rimossi da vandali che pensano evidentemente che non tutti abbiano diritto a questo spazio di comunicazione democratico. In via Trento, accanto alla scuola dell’infanzia Pettirosso, i manifesti presenti sabato pomeriggio e sera, questa mattina erano strappati e gettati in terra, segno tangibile anche della sensibilità ambientale dei vandali".