Studenti di quinta a lezione dagli ordini professionali

La scuola si apre agli ordini professionali per gli studenti che si apprestano a scegliere il percorso universitario. L’istituto tecnico economico Serra, presieduto da Paolo Valli, ha promosso incontri di orientamento alle professioni, in accordo con gli ordini provinciali di commercialisti, consulenti del lavoro, notai ed avvocati per le classi quinte.

Hanno i lavori i commercialisti, per i quali sono intervenuti il Pier Domenico Ricci, presidente dell’Ordine di Forlì-Cesena, Francesco Mondardini, Enrico Cangini e Manuel Titi, per conto dell’Unione Giovani Commercialisti di Forlì-Cesena. È stata presentata la professione di dottore commercialista aperta a nuove sfide, anche in tema di sostenibilità ed intelligenza artificiali e il presidente Ricci ha illustrato un caso di crisi di impresa sottolineando l’importanza del ruolo assunto dal dottore commercialista in tale procedura.

Successivamente si sono alternati in aula Maria Teresa Bonanni e Federica Samorè per i consulenti del lavoro dell’Ordine di Forlì-Cesena, Antonella Odierna, Franco d’ Avossa Francesco e Giorgio Dondi per i notai dei Distretti riuniti di Forlì e Rimini e Elisa Zecchini Elisa, Alberto Avellone per gli avvocati del Comitato pari opportunità presso l’Ordine di Forlì-Cesena. Gli incontri, apprezzati dagli allievi, di orientamento sono stati coordinati da Marco Montalti, docente di economia aziendale.

Nella foto gli studenti con i commercialisti.