Studio dei funghi, convegno con i gruppi micologici

Il gruppo micologico e botanico Valle del Savio di Cesena ha promosso un convegno del proprio comitato scientifico di micologia, giunto alla sua 45esima edizione, che si terrà da oggi, giovedì 14, a domenica 17 novembre, all’Hotel Cacciatore di Acquapartita di Bagno di Romagna.

Un momento di ricerca e di studio dei funghi del territorio romagnolo, al quale interverranno i gruppi e le associazioni Micologiche presenti in Romagna e il gruppo micologico di Arezzo. Più di 40 micologi, appartenenti al gruppo micologico Valle Savio di Cesena, alle sue delegazioni di Cesenatico e di Rimini, il gruppo micologico "Liverani" di Faenza, il gruppo micologico Imolese " Lanzoni", il gruppo micologico di Ravenna, si ritroveranno per approfondire lo studio dei funghi.

Una quattro giorni, non solo di rigoroso studio sui boleti, ma che sarà modulata anche in attività di ricerca sul campo, in specie sui monti Còmero e Fumaiolo, che distendono le loro pendici e le loro vette nei territori di Bagno e di Verghereto.

Domenica, negli ambienti esterni del "Cacciatore", sarà organizzata una mostra sui funghi. Sottolinea il gruppo micologico e botanico Valle Savio: "Nell’ottobre scorso numerose sono state le intossicazioni da funghi, che per poca conoscenza e spesso troppa superficialità, hanno provocato gravi avvelenamenti su tutto il territorio italiano. Occorre pertanto una maggiore informazione e prevenzione per ridurre questi fenomeni. I gruppi e le associazioni micologiche sono disponibili a interventi preventivi al fine di rassicurare i raccoglitori di funghi".

Gilberto Mosconi