"Sul lavoro serve concentrarsi"

Filippo Emiliani è contrario agli animali sul luogo di lavoro. "Assolutamente contrario perché quando uno si reca sul posto di lavoro deve concentrarsi sulle sue mansioni e non sul cane che magari comincia a guaire, inzia a scalpitare, devi portarlo fuori a fare la pipì e badarlo. Una persona quando è al lavoro deve concentrarsi solo su quello e non deve badare al cane o al gatto che gli sta dietro. Poi tutto dipende anche dal lavoro che fa. Se una persona fa un lavoro di ufficio non è un problema. Ma se prendi un labrador e lo porti in ufficio è chiaro che il problema c’è, perché si tratta di un animale poco gestibile. Ma se dovessi dare una regola che vale per tutti, direi che sono contrario".