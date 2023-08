Sul tetto dell’hotel Delfino una webcam per il meteo

di Ermanno Pasolini

A Gatteo Mare funziona alla perfezione la nuova Webcam che fa parte della stazione meteo della rete Meteonetwork che collabora con meteo.it ed è puntata verso sud est in direzione foce del fiume Rubicone. E’ gestita da Claudio Biondi di Gambettola ed è installata sul tetto dell’hotel Delfino sul lungomare Giulio Cesare di cui uno dei titolari è Sandro Teverini, 59 anni, che non è solo albergatore, ma anche grande appassionato di meteorologia.

Com’ è nata questa passione?

"Sono attratto dall’evolversi degli eventi atmosferici. In pratica mi ha sempre affascinato ciò che succede fuori dalla porta di casa, non in strada, ma in alto: sole, pioggia, vento, neve, temporali e ultimamante purtroppo anche i violenti nubifragi".

Che tipo di stazione è?

"La strumentazione che uso è di tipo semiprofessionale, modello Davis Vantage Pro 2 installata sul tetto dell’albergo. E’ dotata di due webcam molto utili per il turismo. Si contatta attraverso il sito www.meteogatteomare.it e la pagina facebook Meteogatteomare".

Quali dati può fornire e come fa ad averli in tempo reale sul sito?

"Collegandosi al sito si possono vedere in tempo reale temperatura, umidità, pressione atmosferica, velocità e direzione del vento. La stazione è collegata online e aggiorna i dati in tempo reale".

Oltre alle previsioni cosa si può vedere sul sito?

"E’ possibile verificare l’andamento atmosferico degli ultimi mesi, necessario anche alla statistica".

Previsioni per il futuro?

"Quelle attendibili sono nelle 24-48 ore. Poi ci sono le tendenze che vanno a 10-15 giorni".

Come sarà questa ultima parte dell’estate?

"Al momento si prospetta un’estate ancora calda. Non torneranno le temperature bollenti delle scorse settimane, ma il caldo si farà sentire ancora".

Sono tanti gli interessati alla meteorologia?

"Il mio sito è stato aperto nel febbraio 2015 e a tutt’oggi ha avuto milioni di contatti da tutto il mondo. Grazie alle webcam si vede tutta la spiaggia di Gatteo Mare fino al grattacielo di Cesenatico e dall’altro lato fino alla foce del Rubicone".

Quale consiglio dà ai cosiddetti ’meteodipendenti’ che al mattino non escono di casa se prima non hanno guardato le previsioni del tempo?

"Dico a tutti di collegarsi con il portale di Meteonetwork e di entrare sul forum della Romagna dove ci sono tanti amici esperti di meteorologia che in modo continuativo verificano l’andamento del tempo. Lì ci sono tutte le indicazioni su cosa accadrà nella giornata e se per uscire ci vuole l’ombrello o il cappello per il sole".