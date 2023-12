Sulla E45 riaperto al traffico lo svincolo di uscita a Quarto

Nell’ambito dei lavori di adeguamento funzionale della galleria di Quarto, in territorio di Sarsina sud, Anas comunica che da oggi ieri ha riaperto al traffico, per chi viaggia in direzione Ravenna, lo svincolo in uscita di Quarto situato al chilometro 186,950 lungo la E45. La riapertura è stata disposta al fine di agevolare l’accesso del traffico locale all’abitato di Quarto, anche in considerazione dell’approssimarsi della stagione invernale e delle festività natalizie. Per consentire il proseguimento dei lavori in corso nel tunnel nord della galleria di Quarto, permane lungo la E45 il doppio senso di circolazione nella carreggiata in direzione Roma nel tratto incluso tra il chilometro 190,500 ed il chilometro 185,000.

Per esigenze di cantierizzazione rimane chiusa al traffico, per chi viaggia in direzione Ravenna, la rampa di ingresso alla E45 dello svincolo di Quarto.

Intanto per quanto riguarda altre importanti strade d’Alto Savio, il sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini, informa che "è stato rimosso il senso unico alternato che era stato istituito al chilometro 9 in direzione Toscana, in corrispondenza della frana che lo scorso inverno aveva invaso la carreggiata, provocando la chiusura della strada, poi risolta con l’Istituzione del medesimo senso unico con semaforo (nella foto: il tratto di strada nella SP142). Rimane il senso unico alternato, regolato da semaforo al chilometro 5 (Scalacci di Bagno), dove la Provincia sta terminando i lavori di messa in sicurezza, che dovrebbero finire a gennaio 2024, quando sarà possibile arrivare alla completa riapertura della strada".

