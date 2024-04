Svuota la Cantina: il grande ritorno della fiera del riuso

Oggi dalle 10 del mattino al tramonto torna "Svuota la Cantina" la fiera del riusoe della creatività promosso e organizzato dalla Pro Loco Aisém con il patrocinio del Comune. L’appuntamento è in piazza Mazzini e Battaglini e lungo le vie Pascoli, Garibaldi, Guidi e Nenni dove i tanti espositori che hanno aderito porteranno oggetti che spesso giacciono dimenticati in cantina e che possono invece trovare diversa destinazione. Quest’anno si potrà godere anche di un’esposizione di moto d’epoca che nasce dalla passione del sammaurese Antonio Mengozzi. Sarà anche l’occasione per gustare ottimo cibo, dalle 11.30, grazie a MeLo Gusto Streetfood. L’evento è a ingresso libero. Info: 388.3623504 – prolocosanmauro@gmail.com

e. p.