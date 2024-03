Taglio del nastro alla sede elettorale di Guidi

La nuova sede del Partito Democratico e del Comitato Elettorale del candidato sindaco Moris Guidi, a San Mauro Pascoli in via Pascoli, è stata inaugurata ieri mattina. L’evento ha visto la partecipazione anche dell’assessore regionale al turismo Andrea Corsini e la consigliera regionale Lia Montalti. La lista di Guidi, Per San Mauro, è appoggiata oltre che dai dem anche dal Movimento 5 Stelle, di cui era presente ieri il coordinatore provinciale, Mauro Frisoni.

"Insieme ai cittadini stiamo scrivendo il programma elettorale, per questa ragione abbiamo sentito l’esigenza di aprire uno spazio nel cuore di San Mauro – spiega Guidi –. La nostra sede sarà libera e aperta a tutti coloro che vorranno fornire il loro contributo".

"Desidero ringraziare la sindaca uscente Luciana Garbuglia per il grande lavoro fatto in questi dieci anni – ha aggiunto Corsini –. La Regione è sempre stata molto vicina a San Mauro Pascoli e a San Mauro Mare. Quello che conta è il risultato delle urne. Abbiamo candidati molto unitari, figure politiche e popolari. Moris Guidi eredita dieci anni di ottima amministrazione e ha una larga coalizione".

Durante l’inaugurazione è stato inoltre presentato Manuel Buda, nominato all’unanimità dalla Segreteria quale nuovo segretario ad interim del Circolo PD di San Mauro fino alle elezioni, dopodichè il partito aprirà il percorso congressuale per l’individuazione del segretario.

Ermanno Pasolini