Taglio del nastro per la piccola. Fiera d’autunno

La piccola Fiera d’autunno di Roncofreddo pur mantenendo fede alla tradizione legata al cibo e ai produttori del territori, per il secondo anno, organizza un incontro pubblico su temi più che mai attuali: agricoltura, sostenibilità e tradizione. Un incontro sia per gli addetti di settore ma anche un pubblico che più che mai vuole capire, essere consapevole e fare la sua parte per la tutela del pianeta. Oggi alle 11 nella biblioteca comunale ci sarà il taglio del nastro di questa XXII edizione. Per questo appuntamento il comitato della piccola Fiera d’autunno si è affidato al proprio concittadino Gabriele Antolini, climatologo di Arpae, esperto di cambiamenti climatici in agricoltura. L’incontro sarà preceduto dai saluti della sindaca Sara Bartolini.

