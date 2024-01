Tariffa puntuale, stasera incontro a Bagnarola

A Cesenatico c’è molta attenzione sul nuovo sistema di raccolta dei rifiuti entrato in vigore all’inizio dell’anno. Viene infatti introdotta la Tariffa corrispettiva puntuale e per informare correttamente i cittadini, Hera ed il Comune hanno organizzato degli incontri pubblici per illustrare tutte le novità della Tcp. Il prossimo appuntamento è questa sera, a partire dalle 20.30, nel salone della Casa al Gelso in via Almerici a Bagnarola. Per i residenti ed i titolari di attività commerciali nel quartiere, è l’occasione di parlare direttamente con i responsabili e fare domande per non avere dubbi su come comportarsi nello smaltimento dei rifiuti.