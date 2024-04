Tasso alcolemico 5 volte il limite. Patente ritirata e auto sequestrata

Due incidenti con i due protagonisti che si sono allontanati credendo di fare perdere le loro tracce e quindi di farla franca, ma che sono stati individuati e sanzionati. Entrambi i sinistri sono accaduti martedì pomeriggio e sono stati rilevati dalla Polizia Locale di Cesena, Mercato Saraceno e Montiano.

La causa che ha unito i due incidenti, anche se accaduti in zona diverse, è stata l’elevata assunzione di bevande alcoliche da parte dei due conducenti che sono stati coinvolti e che li hanno provocati. Il primo è avvenuto circa alle 15 all’interno dell’area parcheggio del piazzale Casali dove una donna di circa 40 anni, italiana, residente a Cesena, alla guida di una Volkswagen Lupo, procedendo in retromarcia ha urtato un’altra automobile. La prima reazione della conducente è stata di abbandonare il veicolo e di allontanarsi dal piazzale a piedi. Seguita dal passeggero della seconda auto coinvolta, la donna, subito sembrata in evidente stato alterato, ha deciso di ritornare per sottoporsi agli accertamenti richiesti dagli agenti della Polizia Locale, compreso l’alcoltest, a cui è risultata positiva con un tasso alcolemico di 2.55. La pattuglia ha proceduto con il sequestro del veicolo in quanto intestato alla donna stessa e le ha ritirato anche la patente.

Il secondo sinistro è avvenuto alle 20.15 invece in via Subborgo Valzania dove è stato coinvolto un solo veicolo che si è schiantato contro un palo della luce. All’arrivo della pattuglia il conducente di circa 40 anni, italiano, residente a Cesena, era già stato visitato dai sanitari dell’ambulanza del 118 hanno provveduto a portarlo al Pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove ha rifiutato le cure allontanandosi senza fornire spiegazioni.

La pattuglia della Polizia Locale ha visionato l’auto che si era schiantata contro il palo e nell’abitacolo e gli agenti hanno trovato due bottiglie di alcool di cui una completamente vuota e la seconda consumata a metà. A questo punto, gli agenti hanno rintracciato l’uomo che mostrava i segni di chi solitamente è in stato di ebbrezza, accompagnandolo nuovamente al Pronto soccorso. Per i procedimenti di legge per procere contro l’uomo gli uomini della polizia locale stanno attendendo il referto delle analisi fatte dai sanitari del Pronto Soccorso. Se dovesse risultare che l’uomo aveva assunto bevande alcoliche e aveva un tasso superiore al minimo di 0.55, come è accaduto per la donna, procederanno al sequestro dell’auto e al ritiro della patente.