Technogym, utile in crescita "Incremento a doppia cifra"

Technogym ha chiuso il primo semestre dell’anno con ricavi per 370 milioni, in crescita del 13,8% rispetto allo stesso periodo del 2022, e un utile salito del 21,4% a 28,5 milioni di euro. Migliora anche la posizione finanziaria netta con una cassa che sale da 46,4 a 72,2 milioni.

Nerio Alessandri, presidente e amministratore delegato, ha commentato: "La strategia di Technogym, che mira da sempre ad investire sulla crescita profittevole e sostenibile nel lungo termine, conferma ottimi risultati anche nel breve.Nei primi sei mesi dell’anno, infatti, registriamo un incremento a doppia cifra di tutti i principali indicatori economici, in linea con i piani comunicati nel recente Investor Wellness Day. Technogym, oltre a creare valore economico per clienti e azionisti, contribuisce a creare valore sociale per le persone, in termini di maggiore salute e qualità della vita, in linea con uno dei principali obiettivi delle Nazioni Unite, il “Good Health and Wellbeing Goal” che punta, grazie a prevenzione e promozione di sani stili di vita, a ridurre di un terzo la mortalità dovuta a malattie non trasmissibili entro il 2030. La visione di Technogym, che da 30 anni promuove il wellness, e che ha sviluppato un ecosistema unico, in grado di personalizzare il programma di allenamento e la ‘posologia’ dell’esercizio fisico per ogni singolo individuo, rappresenta oggi uno dei principali trend di mercato. ‘Technogym is Medicine’ questa è la nostra sfida". "Manca solo un anno alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove Technogym sarà protagonista come fornitore esclusivo ed ufficiale per la preparazione degli oltre 15mila atleti con smart equipment e servizi" conclude Alessandri.