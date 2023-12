Telecamere in via Mura Giardino. FdI: "Bene, ma ancora non basta"

L’installazione di telecamere di sorveglianza nella zona di via ura Giardino viene valutata positivamente da Fratelli d’Italia. Ma non manca la stilettata alla giunta: "Apprendiamo con soddisfazione che l’Amministrazione comunale di Cesena, seppur tardivamente, ascolti e applichi i nostri consigli in tema di sicurezza cittadina". Il coordinatore di FDI Cesena Luca Lucarelli e il Presidente di GN Cesena Nicolò D’Altri rilevano che si tratta "di una delle zone critiche della città, dove per anni i residenti hanno

richiesto aiuto all’Amministrazione senza ricevere alcun riscontro positivo.- Ricordiamo in maniera nitida quando, nel Novembre 2022, l’assessore alla sicurezza Ferrini tacciava le telecamere come ‘aiuti di impatto, ma non esaustivi’, ed esprimeva la sua contrarietà all’impiego di vigilantes in quell’area".

"Siamo stati sul luogo più volte confrontandoci con i residenti e proponendo una raccolta firme che abbiamo depositato in Comune, per far sì che la giunta si occupasse di questa situazione, una situazione di degrado e insicurezza prolungata da troppi anni. Oggi riscontriamo con piacere che l’Amministrazione ha finalmente ascoltato uno dei tanti consigli che FDI e GN hanno fornito per migliorare la sicurezza della nostra città. Ci auguriamo che sia il primo di una lunga serie - rimarcano Lucarelli e D’Altri - Attendiamo ancora risposte concrete per la zona della Stazione di Cesena, dove oramai si presentano situazioni di degrado quotidiane, con aggressioni troppo frequenti e spaccio di droga sotto la luce del sole, in mezzo ai giovani ragazzi che frequentano le scuole" Fratelli d’Italia ribadisce la necessità di un presidio fisso della polizia municipale per sopperire alle esigenze di quell’area.