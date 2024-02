Telecamere, si accende la polemica: "La videosorveglianza funziona bene"

"Attenzione alle affermazioni populiste, perché le bugie hanno le gambe corte". Così l’assessore alla sicurezza Luca Ferrini che spiega di aver letto questa settimana diversi interventi di esponenti della Destra cesenate, dall’ex Dirigente della Polizia di Forza Italia dottor Pascarella, al candidato Sindaco di Fratelli d’Italia, Marco Casali, che aprono la campagna elettorale sul tema della sicurezza.

"Dispiace, infatti – sostiene l’assessore Luca Ferrini (nella foto) – che il primo passo in politica del dottor Pascarella si riveli un passo falso. Lo compie quando dice che la rete di videosorveglianza non è stata attivata come si deve a Cesena. In realtà, la rete funziona perfettamente, è collocata alla nostra Polizia Locale ed è, per fortuna, a disposizione di tutte le Forze dell’Ordine, comprese quella della Polizia di Stato di cui l’esponente di Forza Italia è stato Dirigente".

La Polizia Locale di Cesena ha aumentato del 20% il proprio personale su strada, ripristinando persino una squadra motorizzata. Si è dotata di una camera di sicurezza per gli arresti e, a breve, entro il 2024, avrà a disposizione anche gli strumenti scientifici per un’accurata identificazione personale.

"Grazie alla fitta rete di telecamere, recentemente potenziata oltre quella del progetto del 2015 – continua Ferrini – gli investigatori hanno potuto assicurare alla giustizia i delinquenti finiti sotto l’occhio vigile della rete MAN, dalla stazione ferroviaria al centro-storico. Si dovrà, piuttosto, nel prossimo futuro, investire sull’aggiornamento tecnologico e logistico delle Forze dell’Ordine che non dipendono dal comune. L’upgrade a capoluogo consentirà a Cesena di ricevere sicuramente maggior attenzione e sostegno, anche in termini di personale".

"Infine – dice Ferrini – tranquillizzo il dottor Pascarella: non c’è alcun bisogno che il Sindaco o l’Assessore Ferrini chiedano la convocazione di un tavolo a S.E. il Sig. Prefetto per parlare di sicurezza. Il tavolo è costantemente operativo, ed il Signor Prefetto ed il Signor Questore, realizzando il loro eccellente lavoro, non abbisognano certo di suggerimenti inutili".