Tenta furto da ’Baldo’. Arrestato 45enne

Hanno cercato di sfondare la vetrata di un ristorante con l’intento di mettere a segno un furto all’interno del locale, chiuso già da qualche tempo. È grazie al tempestivo intervento dei carabinieri di Cesena che è stato sventato un furto all’ex ristorante ’Da Baldo’ nella notte tra lunedì e martedì. Erano da poco passate le 2 di notte quando un malvivente si è accanito contro la porta di ingresso del vecchio ristorante, munito di un bastone in ferro che ha usato per cercare di sfondate la porta in vetro. Poco distante, un complice ’sorvegliava’ la zona. A causa del rumore ripetuto dei colpi di bastone contro il vetro, alcuni residenti della zona si sono svegliati e hanno iniziato ad allarmarsi.

Ad interrompere l’azione criminosa è stato l’arrivo immediato sul posto di una pattuglia dei carabinieri che ha colto il ladro con le mani sul fatto. Si tratta di un 45enne di origine italiana, che risiede nel Cesenate. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri e si trova in carcere a Forlì. Il complice è riuscito invece a dileguarsi approfittando del buio della notte. Ieri in tribunale a Forlì si è tenuto il processo per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto avvenuto in flagranza di reato e il difensore dell’indagato ha chiesto il termine a difesa per discutere il processo. Al vecchio ristorante ’Da Baldo’ ieri, dopo il colpo tentato, la porta in vetri appariva frantumata in più punti.

