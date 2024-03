Terme S. Agnese nuova stagione e taglio del nastro

Venerdì 28 marzo, le storiche Thermae Santa Agnese di Bagno di Romagna hanno aperto l’attività per la nuova stagione termale 2024, che continuerà fino al 6 gennaio 2025. Le Terme Santa Agnese sono le terme pubbliche più antiche della nostra Regione, ricordate da Plinio il Vecchio nella sua enciclopedica "Storia Naturale" e da Marco Valerio Marziale negli "Epigrammi". La struttura ricettiva alberghiera, racchiusa in un Hotel a 4 stelle, è altresì Dimora storica.

"La riapertura stagionale è stata anche l’occasione per inaugurare, alla presenza del sindaco del Comune di Bagno, Marco Baccini, il rinnovo e la riqualificazione di 20 camere, che dopo un accurato lavoro di restyling degli spazi e un allestimento sapiente degli ambienti, coniugando modernità e antiche radici, sono pronte ad accogliere gli ospiti dell’Hotel annesso al Centro termale, con ogni comfort per soggiorni rigeneranti all’insegna del relax e del benessere – dice la Direzione –. L’annuale appuntamento per la riapertura stagionale, è stato fissato anche quest’anno, come ormai da tradizione, con il weekend di Pasqua, per cominciare a farsi coccolare dalle acque termali della piscina con idromassaggi e cascate e dalle grotte termali naturali del Tepidarium e del Calidarium".

Con la predetta riapertura stagionale, Bagno ha anche quest’anno in attività due stabilimenti termali-centri benessere e salute: il 4 stelle Ròseo Euroterme Wellness Resort di Via Lungosavio, che è da vari anni aperto tutto l’anno, e Terme Santa Agnese.

Il terzo stabilimento termale di Bagno, il Grand Hotel Terme Ròseo, 4 stelle di Piazza Piazza Ricasoli, chiuso da qualche anno, è stato acquistato anno scorso dalla Para.Mount Immobiliare srl di proprietà dei dinamici imprenditori locali Moreno Para e il figlio Federico, che hanno in programma la ristrutturazione e riqualificazione di quella struttura e la sua conseguente riapertura fra 2/3 anni.

Strutture ricettive e ristoranti a Bagno sono col tutto esaurito, a conferma che il periodo pasquale è particolarmente favorevole, per flusso di turisti, gitanti fuori porta, escursionisti, anche per le località di montagna, quelle termali e per le città d’arte. E Bagno, oltre ad essere la ’vedetta’ turistica e termale della Valle del Savio, è anche città d’arte non solo per la sua storia bimillenaria, ma anche per le numerose e pregevoli opere d’arte custodite, in specie, nella sua basilica di Santa Maria Assunta e nel suo Polo Museale d’Arte Sacra.

Gilberto Mosconi