Terminati i lavori alla foce, ora interventi alla golena

Terminati gli interventi alla foce del Rubicone, sono iniziati quelli alla golena, nella parte più storica di Savignano, nel tratto tra il ponte di via Togliatti e il ponte Romano. Le opere sono mirate al ripristino delle funzionalità dell’area del parco golenale attraverso il rialzo degli argini, dell’area verde e della briglia "storica" posta a monte del ponte romano in adiacenza all’attuale pizzeria Grottino la cui costruzione chiude piazza Castello e segue il tracciato delle mura del borgo "nuovo", quel castello costruito a partire dal 1359 in ampliamento al primitivo insediamento di Castelvecchio. Al termine dei lavori sarà disponibile un percorso pedonale anche lungo l’argine destro che collegherà la golena al ponte romano. Attualmente la briglia storica versa in cattive condizioni, l’intervento è mirato alla messa in sicurezza dell’opera idraulica. I lavori oltre alla messa in sicurezza e riqualificazione dell’area, renderanno possibile percorrere il Rubicone in sponda destra e sinistra. L’intervento gode di un ulteriore finanziamento Pnrr per un importo di 500mila euro che si vanno ad aggiungere agli oltre 4 milioni utilizzati per lavori già eseguiti dall’Agenzia regionale protezione civile in sinergia con il Comune lungo il corso del fiume.