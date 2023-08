Thames Youth Orchestra esibizione di successo a Bagno di Romagna

La millenaria Basilica di Santa Maria Assunta di Bagno di Romagna, è stata suggestiva e coinvolgente location per una serata musicale d’eccezione. Promosso dalla Fondazione Abbatia Nullius Balneensis, ha infatti avuto luogo, con grande successo nella chiesa madre bagnese, il concerto "Thames Youth Orchestra", orchestra diretta da Simon Ferris. Molto soddisfatto della serata concertistica, anche il sindaco del Comune termale d’Alto Savio, Marco Baccini, che in un post sul sito istituzionale ha scritto: "Nella Basilica di Santa Maria Assunta di Bagno di Romagna abbiamo potuto ascoltare un concerto di musica sinfonica di 40 giovani musicisti inglesi, condotti dal Direttore d’Orchestra Simon Ferris. Un ringraziamento alla Fondazione Abbatia Nullius Balneensis, che cura il Museo di Arte Sacra della Parrocchia di Bagno, che ha gestito questo bellissimo evento". La Thames Youth Orchestra (TYO) è una formazione sinfonica giovanile indipendente su larga scala, con sede nel sud-ovest di Londra. Dalla sua fondazione, nel 2005, TYO si è sviluppata in un programma di formazione orchestrale ricco di risorse, che svolge un ruolo artistico ed educativo di primo piano nella sua comunità. L’Orchestra comprende 70 giovani musicisti provenienti da oltre 30 scuole locali.

gi. mo.