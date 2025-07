Thiam, top di gamma. Ama le porte inviolate

Uno specialista in clean sheat, provetto, lo e’ Demba Thiam 27 anni senegalese con cittadinanza italiana grande obiettivo del Cesena per la porta e svincolato dalla Spal. Nelle ultime due stagioni è stato grande protagonista in prestito alla Juve Stabia: 74 presenze, un campionato di C vinto e nell’ultimo torneo con le ‘vespe’ è arrivato fino alla semifinale. Al debutto in cadetteria è risultato al terzo posto nella classifica dei portieri con la porta inviolata: 13 volte. Davanti a lui solo Gori dello Spezia e Pigliacelli del Catanzaro con 14. Subito dietro a quota 12 Radunovic del Bari e Bleve della Carrarese.

Per Thiam, 202 centimetri di altezza, la meta inviolata è una piacevole abitudine. Nel vittorioso campionato di serie C con i campani l’ha infatti mantenuta per 20 volte e addirittura alla fine del girone di andata era il portiere meno battuto in tutta Europa, con solo 6 gol incassati e nessuno in casa.

Il Cesena punta forte su di lui, Di Taranto e Fusco lo conoscono bene anche per avere lavorato a Ferrara; il numero uno piace anche al Monza che sta cambiando proprieta’ passando dalla Fininvest a un gruppo americano e addirittura al posto del neo tecnico Bianco potrebbe arrivare De Rossi.

Intanto in ogni caso il giro di portieri è decisamente incerto e vasto in serie B: se a Modena è già stato ufficializzato Leandro Chichizola, se ne andrà così Riccardo Gagno che non vuole scendere di categoria (su di lui il Benevento), in Emilia dovrebbe andare via anche il ‘secondo’ Andrea Seculin seguito dalla Reggiana dove Francesco Baldi si e’ appena svincolato e ha varie richieste.

Il Palermo intanto spera di riavere dal Como Emil Audero mentre la Juve Stabia è pronta a sostituire Thiam con Alessandro Confente svincolato dal Vicenza.