Tifosi dell’Inter a cena per la festa scudetto

Festa grande al circolo Arci Aps di Sala di Cesenatico per la festa dello scudetto dell’Inter organizzata da Marcello Mercadini. Una cena a base di piadina, salsiccia, coppa radicchio e cipolla con birra a fiumi. Sono intervenuti una trentina di interisti fra i quali anche Patrizio Vincenzi già presidente della locale Bcc di Sala di Cesenatico: "A 8 anni, nel 1966, sono diventato interista seguendo le orme di mio cugino Martino che era interista sfegatato. A causa del lavoro ho seguito poco le partite allo stadio. Il mio grande idolo è stato Sandro Mazzola". Piero Zavalloni dice di essere nato con i colori nerazzurri e nel cuore i colori bianconeri del Cesena: "Questo è stato un anno eccezionale con il ventesimo scudetto dell’Inter e il Cesena in serie B". Piero Borghesi meccanico di Sala amante delle vetture d’epoca: "Sono sempre stato interista per tradizione familiare, innamorato dei grandi campioni del passato da Sandro Mazzola a Mario Corso, da Roberto Boninsegna fino all’indimenticabile campione dei campioni Giacinto Facchetti. Non solo innamorato dell’Inter, ma anche un grande anti juventino, quei colori li vedo bene solo addosso al Cesena". Simone Medri dice di essere interista da quando ha iniziato a capire qualcosa di calcio: "Dove abitavo io, nel borgo di Sala, si respirava solo aria nerazzurra, fra parenti, amici e vicini di casa. La scelta è stata facile. Ricordo il bellissimo scudetto di Trapattoni con i tre tedeschi e quello ha marchiato a fuoco nel mio cuore lo stemma dell’Inter". William Magnani pure lui è interista fin da piccolo: "Quest’anno abbiamo vinto uno scudetto meraviglioso, grazie a grandi giocatori e a un mister come Filippo Inzaghi che tutti ci invidiano". Marcello Mercadini, babbo dell’attore Roberto, interista di ferro, i suoi amici di fede nerazzurra lo hanno incaricato di organizzare la festa dello scudetto: "E’ stata una bellissima serata, ma per noi interisti è una cosa normale".

Ermanno Pasolini