Tir e furgoni da Napoli carichi di aiuti

Il cuore di Napoli arriva a Cesena su ruote. E’ così che gli organizzatori del grande gesto solidale a favore della popolazione alluvionata hanno definito la scelta di sostenere i nostri concittadini in queste difficilissime giornate di emergenza. In effetti l’edicolante di Torre del Moro Maria Rovito, coinvolgendo la ditta logistica dei Fratelli Del Prete di Napoli, col coordinamento di Piera Iannetti al centro raccolta e con Tina Cantone che ha tenuto aperti tutti i contatti, ha messo in moto una grande macchina della solidarietà. I frutti si sono visti nelle ultime ore, quando un tir stracolmo di generi di prima necessità ha raggiunto Cesena dopo essere partito da Napoli, dove tutti i prodotti erano stati raccolti grazie alla generosità locale. Il mezzo pesante è arrivato a Cesena scortato anche da altri furgoncini, che hanno consegnato merce e dai quali sono scesi numerosi volontari che si sono messi a disposizione della comunità.