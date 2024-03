Tito Balestra e Sante Pedrelli, i due centenari

La Fondazione Tito Balestra sabato alle 16 onora e celebra la giornata internazionale della poesia con un pomeriggio ricco ed interessante che omaggia due poeti ed intellettuali longianesi: Sante Pedrelli e Tito Balestra.

L’appuntamento, a ingresso gratuito, è nella prestigiosa Sala dell’Arengo al primo piano del Castello Malatestiano, dove in modo simbolico, Tito Balestra, in virtù della loro grande amicizia, passerà il testimone per le celebrazioni del centenario della nascita di Sante Pedrelli (24 aprile 1924) in attesa di concludere i festeggiamenti del suo centenario a luglio 2024.

Ed ecco che per la giornata mondiale della poesia la Fondazione esplora il rapporto tra Tito Balestra e Sante Pedrelli e la poesia dialettale, tanti gli interventi culturali, scientifici e recitati a partire da quello del direttore Flaminio Balestra che racconterà il rapporto fra Tito e Sante per proseguire con Paolo Borghi, poeta e redattore della rivista La ludla periodico dell’Istituto Friedrich Schürr per la valorizzazione del patrimonio dialettale romagnolo, che in questi anni ha ottenuto numerosi riconoscimenti. Al tavolo dei relatori anche Giorgio Paganelli appassionato ricercatore in ambito letterario ed in particolare sugli scrittori della Romagna, si è occupato degli scritti di Tito Balestra, nel 2021 ha curato insieme a Maurizio Balestra il volume Canifós di Sante Pedrelli e l’antologia Poeti dialettali romagnoli del secondo Novecento.

Il pomeriggio sarà intervallato dalle letture delle poesie di Pedrelli e Balestra da parte Annamaria Tomassini che del dialetto ne ha fatto una passione, dedicandosi dopo la pensione lavorativa alle letture ad alta voce e alla scrittura, sia in lingua che in dialetto: una donna, nel mondo del dialetto che solitamente è di dominio maschile rende particolarmente gustoso il pomeriggio.