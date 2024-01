Tombole e Befane per gli ultimi giorni di festa

Tanti gli appuntamenti fra oggi e domani nei comuni della Valle del Rubicone. Oggi nel quartiere Bastia a Savignano la Befana dalle 10 arriverà con doni porta a porta per piccoli e grandi. L’iniziativa si svolge a cura della Consulta del Quartiere Bastia. Nel pomeriggio invece, nel quartiere Rio Salto-Castelvecchio, a partire dalle 15, l’arrivo sarà in piazza don Melchiorre Baroni dove la Befana distribuirà dolciumi, caramelle (e carbone) a tutti i bambini presenti. L’evento si svolge a cura della Consulta del Quartiere Rio Salto-Castelvecchio e del Comitato di via Longarone. Info: 347 1038346. Le iniziative sono patrocinate dal Comune di Savignano sul Rubicone.

A San Mauro il Museo Casa Pascoli è aperto oggi dalle 9.30 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30. Ogni domenica alle 11, durata della visita guidata un’ora, costo 5 euro a persona, su prenotazione: 0541936070 parcopoesiapascoli@comune.sanmauropascoli.fc.it. Continuano le tombole al Palarubicone di Savignano questa sera e domani pomeriggio con Bimbobell e poi alla sera. A San Mauro Pascoli domani alle 15 nella biblioteca Giovanni Pascoli tombola di "Nati per leggere" per bambine e bambini dai 4 anni, con libri in regalo.

e.p.