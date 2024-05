Torneo Città di Cesena, la vittoria al Fano. Solo il quarto posto per la squadra di casa

Domenica 19 maggio allo stadio di rugby di Cesena si è svolto il secondo torneo di rugby Città di Cesena, riservato alla categoria under 16. Alla manifestazione hanno partecipato sei squadre provenienti da tre regioni, Lombardia, Emilia Romagna e Marche, per un totale di 130 ragazzi scesi sui due campi da gioco dell’impianto di Via Montefiore. Il torneo, articolato in due gironi da tre squadre, è stato vinto dal Rugby Fano, che con due vittorie e un pareggio si è aggiudicato il primo posto davanti al Lambro Rugby di Monza. Il terzo posto è stato conquistato dall’emiliana Highlanders Formigine, mentre al quarto posto si è classificata la squadra di casa, il Cesena Rugby 1970, nella cui compagine hanno giocato alcuni ragazzi del Rugby Forlì e del Rimini Rugby. Hanno chiuso la graduatoria Ravenna e Falconara. Le sei squadre hanno sviluppato un gioco di buon livello tecnico affrontandosi con molta determinazione e fair play nel rispetto della tradizione rugbystica. Alla manifestazione, così come domenica 12 maggio al torneo riservato alla categoria under 14, è stato allestito un punto informativo dell’Avis di Cesena per sensibilizzare i presenti (ovviamente maggiorenni) a iscriversi come donatori di sangue.