Torneo di Primavera a San Piero. In campo diciannove squadre

Promosso e organizzato dalla società sportiva Sampierana Calcio 1926 di San Piero in Bagno, prosegue con successo, sul terreno dello stadio comunale Paolo Campodoni, il tradizionale Torneo di Primavera - Memorial Andrea Bergamaschi-Giuseppe Crociani- Ennio Puzzolo. Un torneo intitolato alla memoria di tre persone di San Piero, scomparse negli anni scorsi, particolarmente legate alla storia del sodalizio sportivo calcistico del predetto paese d’Alto Savio. Il giovane Bergamaschi, che ha perso la vita in un incidente stradale in E45, era un calciatore della Sampierana, Crociani e Puzzolo erano due dirigenti storici del blasonato sodalizio bianconero di San Piero. Un torneo, riservato al settore giovanile (categorie Primi calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissini, Allievi) che anche quest’anno è molto seguito e sentito non soltanto dalla società organizzatrice e dalla sua comunità, ma anche da numerose società sportive di calcio. Queste le 19 squadre partecipanti al Torneo 2024 (si disputerà sino al 22 giugno, dalle ore 18 alle 23,) che si avvale del patrocinio del Comune di Bagno di Romagna: U.Sammartinese, Rubicone Calisese, Junior Gambettola, Polisportiva S.Vittore, S.Sofia, Due Emme, Virtus S.Giustino Umbro, Polisportiva Sulpizia Pieve S.Stefano, Nuova Virtus Cesena, Bakia Cesenatico, Vecchiazzano, Edelweiss, Junior Gatteo, Virtus Novafeltria, Forlì, Meldola, Sarsinate, Vivi Alto Tevere, Sampierana Calcio.

Gilberto Mosconi