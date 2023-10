Torre del Moro, appaltati i lavori per il Centro servizi anti-povertà

Entro la fine dell’anno sarà avviato il cantiere nell’area di via Guido Rossa 140, a Torre del Moro, dove sorgeranno l’Emporio Solidale E.P.I.CO (Equo, partecipato, inclusivo, & Co) e la Stazione di posta a contrasto della povertà. In relazione a questo secondo presidio, la Stazione Unica Appaltante dell’Unione dei Comuni Valle Savio ha aggiudicato l’appalto dei lavori di ristrutturazione dell’intero fabbricato di due piani che ospiterà alcuni servizi di supporto in risposta ai bisogni primari. L’intervento sarà eseguito dalla ditta Fs Costruzioni Srl di Cesena per l’importo complessivo netto di 465.468,77 euro. A seguire, a completamento del progetto complessivo, saranno aggiudicati anche i lavori di realizzazione dell’Emporio.

"Con questa importante aggiudicazione – commenta l’assessora ai servizi per la persona e la famiglia – Carmelina Labruzzo– diamo avvio a una fase cruciale del percorso avviato da questa Amministrazione con lo scopo di potenziare le politiche sociali a vantaggio delle persone più fragili. All’interno dello stabile di via Guido Rossa coesisteranno due presidi di prossimità e sostegno in grado di dare risposte alla fascia più vulnerabile della popolazione cesenate e a tutti coloro che vivono, anche temporaneamente, sul nostro territorio".

Il progetto prevede la realizzazione di una Stazione di PostaCentro Servizi a contrasto della povertà, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di un magazzino di stoccaggio merci di circa 300 metri quadrati e un piazzale per il carico e scarico merci, oltre alla dotazione di parcheggi e spazi liberi. L’intervento strutturale, corrispondente a un investimento complessivo di 1.150.000,00 euro (500 mila euro di risorse comunali e 650 mila assegnati al Comune di Cesena dal Pnrr nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”), prenderà avvio nei prossimi mesi.