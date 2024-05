Torre del Moro, gli alunni riabbracciano la maestra

Si sono ritrovati dopo oltre 40 anni gli ex alunni della scuola Elementare di Torre del Moro in una serata densa di emozioni ed abbracci a “Quel Castello di Diegaro”. Un appuntamento fissato per tempo, con il coinvolgimento di tutti per ritrovarsi dentro la città. L’entusiasmo è stato il motore di questo incontro con la voglia di raccontarsi, di condividere i ricordi di quegli anni spensierati e leggeri, con qualche ruga in più di certo sul volto ma con la stessa voglia di sorridere e divertirsi di allora; con la certezza che il tempo non cancella le amicizie e con un pensiero anche a chi non ha potuto partecipare. Ospite speciale l’adorata maestra Adriana Borghesi “in Savadori” che ha accompagnato la classe dalla prima alla quinta, dal 1978 al 1983 , alla quale sono stati consegnati dei fiori e un fotoalbum con alcune foto degli anni di scuola e che nell’occasione ha fatto nuovamente il regolare appello.

Gli ex alunni hanno consegnato alla maestra anche un’affettuosa lettera rivolgendosi a lei come una ‘seconda mamma’ e ringraziandola calorosamente: "La ringraziamo ancora per quello che ci ha trasmesso, il valore delle regole e dell’impegno. La ringraziamo per aver compreso le capacità e difficoltà di ognuno di noi, aiutandoci nella crescita personale ed incoraggiando i piccoli progressi. La ringraziamo per averci fatto vivere momenti di gioco e spensieratezza al piccolo parco della “montagnola” che esiste ancora". Tra i rocordi di quel tempo felice, gli ex alunni citano anche una visita alla redazione del Resto del Carlino "che ci rese famosi per un giorno, con tanto di foto sulla testata che alcuni di noi conservano ancora!".

Gli alunni; Stefano Pieri, Paolo Fabbri, Alessandro Casadei, Giuseppe Resi, Silvia Mariotti, Michela Severi, Sabrina Neri, Stefania Nisi, Andrea Molari, Marco Ghirotti, Chiara Ceccarelli, Elena Piraccini, Roberta Rossi, Eliette Canali, Lara Bazzocchi, Fabrizio Barducci, Daniele Baiardi, Veruska Viroli, Emmanuela Magrini e Simona Gasperini.