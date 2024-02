Torres, stagione unica: "Puntiamo al 2° posto"

La Torres sta compiendo un’impresa storica, che resterà negli annali di una società fondata nel 1904 (la più vecchia in Sardegna) e che al massimo è arrivata terza in serie C. È al secondo posto a -12 dal Cesena ma a ben +7 dalla Carrarese e +10 sul Perugia, e dalla Sardegna ammettono che la lotta è tutta per conservare il secondo posto. Venerdì a Pontedera i rossoblù hanno ottenuto la terza vittoria di fila, scacciata la crisi dei tre ko di fila che aveva creato il solco dai bianconeri. Il Cesena intanto ha sempre vinto non concedendo neanche una briciola.

Il tecnico Alfonso Greco è categorico: "Stiamo facendo qualcosa di straordinario, non dobbiamo e non possiamo guardare allo strapotere del Cesena. La nostra stagione è unica nella storia di questo club, 18 vittorie, 59 punti, stiamo conservando il secondo posto da avversarie quotate e che erano ben più ambiziose di noi, come Carrarese e Perugia che nell’ultimo turno hanno entrambe vinto. A Pontedera ci siamo aggiudicati la gara (1-2) con due grandi giocate di Scotto e Zambataro. Tutti i ragazzi sono straordinari in una annata indimenticabile". Ed è tutto vero. Se non avesse trovato sulla sua strada un Cesena macchina da guerra, la Torres avrebbe avuto possibilità enormi per raggiungere subito un traguardo storico.