Tour de France. Il grattacielo si tinge di giallo

Il grattacielo s’illumina di giallo e Cesenatico dice a tutta la Romagna e al mondo che il Tour de France fra cento giorni passa da qui. Nelle ultime sere sono state effettuate diverse prove, con una squadra di tecnici della luce che ha installato un’attrezzatura con dei fari molto potenti, per illuminare la torre che con i suoi 112 metri è la più alta di tutto l’Adriatico. Il grattacielo illuminato di giallo si vede dalle colline di Cesena, dalla Valle del Rubicone, dalla provincia di Rimini e dalla costa di Cervia e dai lidi di Ravenna.

La data da segnare sul calendario è il 30 giugno, quando si disputerà la tappa Cesenatico-Bologna della grande corsa. È un evento sportivo unico, ma anche tanto di più, visto che per giorni la città sarà occupata dalla grande organizzazione del Tour e persino le forze dell’ordine dovranno imparare il francese, visto che il territorio di Cesenatico lo dovranno dividere con la Gendarmeria della Francia che dislocherà in riviera decine di uomini. Mancano 100 giorni alla Grand Départ del Tour de France e a Cesenatico si svolgono tante iniziative e la città si prepara ad accogliere l’evento sportivo più importante della sua storia.

Da ieri fino a domenica ad accendersi di giallo è uno dei luoghi simbolo, il grattacielo che illumina piazza Costa e il lungomare. Un gesto simbolico che ha iniziato a far entrare la città nel clima giusto. Ieri mattina gli studenti della scuola media Dante Arfelli hanno invece eseguito il loro dettato in aula magna con una professoressa d’eccezione, Dalia Muccioli, ex ciclista su strada, campionessa italiana Elite nel 2013 e ambasciatrice sportiva di Cesenatico. Per un giorno non ci sono stati voti e giudizi, ma gli otto migliori studenti avranno la possibilità di ricevere un invito Vip per assistere alla partenza della tappa del 30 giugno.

Il clima Tour non finisce qui, perché sta per partire anche il giro che il Trofeo del Tour farà nelle città coinvolte. L’ambita coppa sarà a Cesenatico dal 17 al 24 aprile con iniziative speciali che verranno annunciate nelle prossime settimane. "È stato emozionante vedere tutti i ragazzi così attenti e impegnati al dettato, è davvero l’inizio tangibile e concreto di questo percorso che ci condurrà al 30 giugno – dice il sindaco Matteo Gozzoli –. A ricordarlo a tutti ci pensa anche il nostro grattacielo per la prima volta colorato di giallo".

"È stato un grande onore per me poter leggere il dettato – ha detto Dalia Muccioli – e sono entusiasta per aver avuto la possibilità di condividere con gli adolescenti di oggi le gioie, le fatiche e le fortune che la vita mi ha donato. Credo molto nello sport come scuola di vita, perché ti insegna come affrontare al meglio i momenti difficili".

Giacomo Mascellani