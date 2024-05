Tour de France Sindaci ciclisti in avanscoperta

Ad animare la politica deve esserci prima di tutto la passione. Per la cosa pubblica, d’accordo. Ma magari non solo. Così capita che tra il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli e quello di Bagno di Romagna Marco Baccini, in mezzo finiscano un paio di biciclette, lo sport che entrambi hanno nel sangue e che in certi casi diventa un valore aggiunto. Come è successo domenica mattina, per esempio. Perché tra un mese lungo le strade della Romagna transiterà la carovana del Tour de France e allora servirà pure che un amministratore effettui un sopralluogo per verificare che ogni cosa sia al posto giusto. Magari pedalando, che a guardare dal finestrino di un’auto non sarebbe stata la stessa cosa. "Hai voglia a dire passione – scherza Gozzoli, peraltro reduce dalla partecipazione alla Nove Colli – domenica mattina alle 7 sono furtivamente uscito di casa, ho caricato la bici in auto e sono partito per Bagno di Romagna. Sussurrando, riconosco che in famiglia la mia scelta non è stata accolta col massimo dell’entusiasmo…".

Appuntamento in Valsavio con Baccini che nel frattempo scaldava la gamba. "Abbiamo ispezionato il percorso – raccontano i due sindaci – con particolare riferimento alle zone potenzialmente più critiche, come per esempio il passo del Carnaio, che i ciclisti dovranno affrontare a tutta, in discesa. E’ stato effettuato un ottimo lavoro di asfaltatura, che poi rappresenterà il valore aggiunto dell’evento, perché la corsa passa, mentre le opere infrastrutturali restano". Una mattinata a pedalare insieme, come due amici che, a prescindere dalle visioni politiche, si stimano reciprocamente.

"E’ uno dei valori più importanti che mi ha lasciato il mio percorso da amministratore – rilancia Baccini - il mandato sta arrivando al termine e non mi ricandiderò, ma molte dei trascorsi di questi anni resteranno con me per sempre. Come l’amicizia con Matteo. Più volte siamo usciti insieme in bici, e conto che continueremo a farlo. Mi godrò il Tour, orgoglioso di aver contribuito a portarlo fin qui. E’ iniziato tutto nel 2014, quando venni eletto per la prima volta e cominciai a lavorare per portare l’arrivo di una tappa del Giro d’Italia a Bagno. Tutta la comunità mi seguì e nel 2017 venne fuori un risultato senza precedenti, che fece breccia fino in Regione. Ci si rese conto che investire sullo sport di alto livello offriva grandi opportunità". Gozzoli conferma. E’ il primo cittadino della città di Marco Pantani, che il 30 giugno ospiterà la partenza della seconda tappa. "Saranno giorni indimenticabili: sono in procinto di diventare babbo e vedrò in città i migliori ciclisti del mondo. E’ una grande sfida, Cesenatico è pronta e io anche. Sono già sui pedali".

Luca Ravaglia