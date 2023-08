’Tra il cielo e il mare’ ultimo giorno con bibo e musica

A Cesenatico oggi si tiene l’ultima giornata della manifestazione "Incontriamoci con i pescatori" organizzata dall’associazione "Tra il cielo e il mare" in piazza Spose dei Marinai, sul molo di Ponente. A partire dalle 19 sarà aperto uno stand gastronomico con specialità di pesce dell’Adriatico e alle 20 si terrà un incontro sull’argomento "La pesca italiana è sostenibile?", con gli interventi di alcuni esperti. Durante la serata si esibirà dal vivo la Neil Band. Il tema di quest’anno è "fare rete", inteso come approccio non soltanto marino, ma anche nella vita di tutti i giorni, per affrontare le difficoltà.