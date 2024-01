Tre appuntamenti con la ‘Biblioteca itinerante’

A Longiano la Biblioteca itinerante ‘Anna e Tito Balestra’ nata a settembre 2023 ritorna per dare nuovi stimoli culturali e di lettura a tutti i longianesi. Tre gli appuntanti fissati al sabato in luoghi importanti e frequentati del territorio: il 20 gennaio al Caffè del Teatro, il 17 febbraio al Circolo Arci nella frazione di Balignano e il 23 marzo all’interno del museo Fondazione Tito Balestra nel Castello Malatestiano. Due ore dalle 16.30 alle 18.30 dove sarà possibile usufruire del prestito librario e dei consigli di lettura delle bibliotecarie. In viaggio, nell’ormai famoso carretto, una selezione di volumi, appartenuti all’ex biblioteca moderna Lelio Pasolini, attualmente ricollocati e custoditi dalla Fondazione Tito Balestra Onlus, che ritorneranno a disposizione del pubblico di lettrici e lettori longianesi. Un patrimonio considerevole e un servizio prezioso che, per mancanza di spazi adeguati, sono stati troppo a lungo inaccessibili. Saranno sempre presenti alcuni volumi dedicati a ragazze e ragazzi e una collezione di classici. Seguendo la pagina Facebook e Instagram dove sono pubblicati molti titoli l’utenza può anche "ordinare" il proprio libro che potrà essere ritirato presso il Museo Fondazione Tito Balestra.