Coop. soc. onlus di Forlì cerca 3 operatori sociosanitariie eo per assistenza domiciliare di base per Forlì e comuni limitrofi. E’ indispensabile essere automuniti. Si valutano prioritariamente candidatie Oss ma anche non qualificatie purchè esperti in ambito assistenziale rivolto ad anziani eo disabili. Tempo determinato, 2427 ore settimanali dal lunedì al sabato. Domande entro il 20.