Tre telecamere, la soddisfazione dei residenti

Una buona notizia dopo anni di richieste, attese, raccolte di firme e proteste. C’è soddisfazione tra i residenti di via Mura Giardino, la strada residenziale comunicante coi Giardini Pubblici di corso Garibaldi, all’indomani dell’annuncio dell’amministrazione comunale che installerà in zona tre telecamere. "E’ un segnale importante – è la considerazione di alcuni abitanti che in passato avevano più volte dovuto fare i conti con atti di vandalismo, schiamazzi e attività nebulose consumate da gruppi di giovani e giovanissimi che contavano sull’impunità di un tratto di strada isolato e poco frequentato -. Siamo soddisfatti del fatto che le nostre grida di aiuto siano finalmente state ascoltate e confidiamo che le telecamere possano contribuire, insieme agli ovviamente imprescindibili controlli delle forze dell’ordine, a riportare la quiete davanti alle nostre case, mettendo fine alla situazione insostenibile che si era creata negli anni".